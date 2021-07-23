В Кижах после реставрации открыли знаменитую деревянную церковь

На острове Кижи в Онежском озере открыли после реставрации знаменитую деревянную церковь Преображения Господня. Как пишет РИА Новости, в церемонии приняла участие министр культуры Ольга Любимова.

В реставрации участвовали около 100 специалистов. На торжественном открытии церкви сотрудников музея-заповедника и реставраторов наградили. Главный архитектор музея-заповедника «Кижи», Владимир Рахманов, который с 2009 года десять лет руководил работами и умер в декабре 2019 года, был посмертно награжден медалью за заслуги перед Республикой Карелией.

На то, чтобы покрыть главки храма, потребовалось изготовить более 35 тысяч лемешин — осиновых черепичек — по древней технологии с помощью плотницкого топора. Также был отреставрирован золоченный резной иконостас, в который входят более сотни подлинных икон северного письма XVII–XIX веков.

Церковь Преображения Господня строилась с 1694 по 1714 годы. С 1990 года она входит в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, а остров Кижи с его деревянными церквями во многих путеводителях называют восьмым чудом света.