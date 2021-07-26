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В Уфе рассказали о ремонте старейшего в городе храма

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Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе ремонтируют фасад и стены старейшего храма в городе, построенного в 1823 году. О ходе работ сообщает «Башинформ».

По данным агентства, средства на восстановление Покровского храма собрали прихожане. Они также участвуют в работах. К настоящему моменту привлеченные к обновлению объекта уже зашпаклевали и выровняли наружные стены.

Здание храма, имеющее цвет красного кирпича, планируется перекрасить в светло-голубой оттенок, хотя исторически оно было белым. Такое решение связали со сложившейся тенденцией — дело в том, что в Уфе при покраске церковных объектов в последние годы придерживаются светло-голубой цветовой палитры.

Агентство «Башинформ» указывает, что здание, которому почти 200 лет, ни разу не перестраивалось и сохранило множество деталей старины, которых нет больше ни в одном из местных храмов. Среди таких уникальных деталей отметили первозданный иконостас работы Флегонта Королева, литые ступени и клееные гобелены с библейскими сюжетами.

В храме в прошлом проводили косметические ремонты. Согласно недавнему заключению специалистов, в здании необходимо провести реставрационные работы. Беседуя с журналистами агентства, староста храма Елена Бессмертнова рассказала о неудавшихся попытках запросить средства из федерального Фонда президентских грантов. «Мы надеемся не только на получение федеральных средств, но и на помощь города и республики», — добавила она, говоря о важности сохранения исторической памяти, которую несет уникальный памятник архитектуры и истории.

Ранее сообщалось, что на острове Кижи в Онежском озере открыли после реставрации знаменитую деревянную церковь Преображения Господня. Отмечалось, что в реставрации участвовали около 100 специалистов. На торжественном открытии церкви сотрудников музея-заповедника и реставраторов наградили.

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