На границе с Россией построят главный военный храм Украины

В Харькове на территории Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, недалеко от границы с Россией, начали возводить Храм Святого Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе проекта строительства религиозного сооружения, пишет «Интерфакс-Украина».

Его планируют построить к 14 октября — празднику Покрова и Дню украинского казачества. Отмечается, что храм будет сочетать в себе традиции деревянной церковной архитектуры казачества и современную стилистику. Он будет открыт как для военнослужащих, так и для гражданских посетителей.

Командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь подчеркнул, что религиозное сооружение может стать главным военным храмом и символом независимости Украины.

В мае украинские власти отчитались о постройке более половины «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией, возведение которых началось еще в 2014 году.