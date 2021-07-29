В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль веб-сериалов

В Нижнем Новгороде стартовал третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Об этом сообщает ТАСС.

Всего жюри получили свыше трех тысяч заявок из 70 стран мира — в рамках мероприятия будут представлены 45 проектов из России, Италии, Германии, Австралии, Испании, а также пилотные эпизоды веб-сериалов, которые находятся в разработке.

В отличие от телевизионных, веб-сериалы имеют более короткий хронометраж (около 15 минут) и доступны для воспроизведения на смартфонах. По словам создателя фестиваля Антона Калинкина, за последние несколько лет жанр веб-сериалов стал важнейшей частью киноиндустрии, привлекающий большие объемы инвестиций.

«И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу», — рассказал он.

Среди конкурсных работ представят продолжение проекта «Миллионер из Балашихи», «Пять с плюсом» с Лукерьей Ильяшенко в главной роли, сериал «Выйти нельзя остаться» актрисы Ян Гэ.

Ранее в июле в Нижнем Новгороде открылся граффити-маршрут в рамках V фестиваля нового российского кино «Горький Fest». Тропа стрит-арта проходит по местам съемок известных фильмов: «Жмурка», «Тростинка на ветру», а также сериала «Метод». В создании маршрута приняли участие как ведущие российские художники, так и нижегородские уличные авторы.