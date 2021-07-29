Под Смоленском на военных позициях 1940-х годов нашли предметы X века

В Смоленской области, во время проведения раскопок в заповеднике «Гнездово», специалисты нашли предметы второй половины X века. Об этом в своем блоге написал глава археологического отряда Василий Новиков.

Он работает в составе объединенной экспедиции. В нее входят специалисты и волонтеры из МГУ, ГИМ и СОГБУК «Гнездово», также в раскопках помогает ИА РАН.

В этот раз археологи начали исследовать территорию площадью 500 квадратных метров. Новиков отметил, что это самые масштабные работы, которые когда-либо проводились в заповеднике.

В одной части заповедника археологи нашли большой производственный комплекс с ямами и тигли (емкости, в которых мог находиться расплавленный металл — прим. «Ленты.ру»). Поблизости также был поднят из земли обработанный и необработанный янтарь. Предполагается, что на этом месте могла быть мастерская.

На военных позициях 1940-х годов под Смоленском также специалисты нашли различные артефакты.

«Кроме того, выяснилось, что могильник гнездовский значительно шире в своих границах, чем ожидалось раньше!» — заявил Новиков.

Он также рассказал, что на селище продолжаются работы по исследованию места бывшего могильника. На участке археологам удалось найти остатки погребения в виде кремации. На данной территории, как отметил специалист, многие культурные слои перемешались, из-за этого сейчас там «такая вот абракадабра археологическая».

Уточняется, что остатки кремации были помещены в лепной горшок. На его верхнюю часть также положили дротовую витую гривну с девятью молоточками Тора.

В целом находки с селища разнообразны, сказал Новиков. «Есть целый поясной набор, видимо, потерянный в спешке, арбалетный болт, роскошный замок, стеклянный перстень из синего стекла», — заключил археолог.