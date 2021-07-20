В Калининграде временно прекратили строить мост из-за находки археологов

На острове Канта в Калининграде пришлось временно прекратить строительство моста из-за неожиданной находки археологов. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает РБК.

На острове были найдены остатки крепостной стены Кнайпхофа. Такая постройка датирована XIV-XV веками. В связи с этим было решено отложить работы по возведению пешеходного моста через Преголю. Его хотели сделать со стороны острова на улицу Гюго, чтобы горожане быстрее могли пройти к спортивному комплексу «Юность».

По данным издания, строители нашли часть стены, когда ставили шпунтовую стену. Постройка относится специалистами к самым ранним архитектурно-археологическим объектам Калининграда.

В настоящее время подрядчик «АБЗ-Дорстрой» приостановил все работы, пока не будут проведены археологические раскопки. Теперь утверждаются новые сроки сдачи моста. Ранее планировалось, что его успеют возвести до марта 2022 года.

Ранее стало известно, что в парке-заповеднике «Монрепо», расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, археологи нашли декоративный фрагмент склепа XIX века. На острове Людвигштайн, который чаще называют «островом мертвых», исследователи проводили изыскательные работы, когда нашли металлический фрагмент декора, которым когда-то отделывали семейную усыпальницу.