В Нижнем Новгороде нашли останки древнего деревянного судна

Жители Нижнего Новгорода нашли на реке Ветлуге останки древнего деревянного судна. Об этом сообщила новгородчанка Анна Шахалова на своей странице в Facebook.

Отмечается, 1 августа отдыхающие на берегу нижегородцы случайным образом заметили на мели рубленые из дерева останки корпуса и дна судна.

«Если это действительно небольшая беляна, то ей не меньше 150 лет! Будем связываться с археологами!», — написала в публикации девушка.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на областное министерство культуры сообщила, что специалисты Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника планируют организовать экспедицию в августе-сентябре, чтобы на месте провести археологическую разведку и обследовать останки судна.

Ранее в августе в Туве обнаружили десятки древних артефактов из чистого золота. Выяснилось, что во время экспедиции в 2019 году в Долину Царей специалисты обнаружили могилу женщины в возрасте 25-30 лет, похороненной в период между I и IV веками нашей эры. Ученые нашли на месте 82 предмета быта, украшений и других атрибутов. При этом 62 артефакта оказались изготовлены из чистого золота.