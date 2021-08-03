В Туве обнаружили десятки древних артефактов из чистого золота

Археологи Института истории материальной культуры РАН впервые рассказали о находке, которая была сделана в 2019 году в Туве. Об этом сообщает информационное агентство МедиаПоток.

Выяснилось, что во время экспедиции в Долину Царей специалисты обнаружили могилу женщины в возрасте 25-30 лет, похороненной в период между I и IV веками нашей эры. Ученые нашли на месте 82 предмета быта, украшений и других атрибутов. При этом 62 артефакта оказались изготовлены из чистого золота.

Кроме того, между челюстями умершей женщины была найдена золотая фольга, которую свернули в трубочку. Согласно предположению экспертов, украшение могло быть частью погребального ритуала.

Ранее в августе сообщалось, что завершилась экспедиция РГО на Саяно-Шушенское водохранилище. Ученые работали на могильниках Ала-Тей и Терезин в Чаа-хольском районе Тувы. Раскопки на дне и берегах водоема проходили каждый день на протяжении почти двух месяцев.