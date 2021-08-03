Завершилась экспедиция РГО на Саяно-Шушенское водохранилище

В Туве завершилась экспедиция Русского географического общества (РГО) и Института истории материальной культуры РАН (РАН). Раскопки на дне и берегах Саяно-Шушенского водохранилища проходили каждый день на протяжении почти двух месяцев. Об этом сообщается на сайте РГО.

Экспедиция работала на могильниках Ала-Тей и Терезин в Чаа-хольском районе Тувы. В Ала-Тее работы получились более короткими из-за погоды — могильник затопило, рассказал заместитель руководителя экспедиции Павел Леус.

«Тем не менее, даже в ходе коротких раскопок здесь было сделано два раскопа, в одном из которых были зафиксированы три грунтовых захоронения эпохи хунну (II-I века до нашей эры). Сами захоронения исследовать не удалось из-за приближения воды, они будут раскопаны в следующем году», — отметил Леус.

В общей сложности в Ала-Тее раскопали 112 объектов. Там нашли образцы древнего искусства, а также предметы вооружения и быта культуры хунну.