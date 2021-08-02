В устье Дона нашли древний некрополь скифо-античного времени

При раскопках Елизаветовского городища в устье Дона археологи обнаружили новые захоронения и грунтовый некрополь IV века до нашей эры. Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказали участники экспедиции, древние находки относятся к скифо-античному времени. Так, сырцово-каменное строение могло принадлежать эллинам, а захоронения — греческим колонистам.

По словам начальника Южно-Донской экспедиции Александра Коваленко, существование некрополя подтверждает гипотезу о возникновении на этом месте древнегреческой колонии.

Предположетельно, население колонии исповедовало культ богини плодородия Кибелы и бога виноделия Диониса.

Ранее в августе археологи нашли нашли склеп VII-X веков в Севастополе — в нем оказались останки нескольких поколений христиан из обеспеченной местной династии. Погребальная камера осталась в отличном состоянии. В ней есть каменные лежанки, а на выходе из склепа — углубления, на которые ставили деревянные гробы.