В Башкирии изучат лошадей по древним наскальным рисункам

Группа из десяти археологов изучит древние наскальные рисунки в пещере Щульган-Таш в Башкирии. С помощью изображений ученые планирует изучить процесс приручения диких лошадей, который, по данным генетических исследований, начался именно на территории западного Приуралья. Об этом сообщает «Башинформ».

Рисунки из пещеры дополнят исследование костей животных, найденных при раскопках курганов, поселений и жертвенников. По информации ученых, приручение лошадей произошло шесть тысяч лет назад на территории евразийских степей.

«Для нас принципиально важно сравнить, какие дикие формы лошадей здесь обитали, сравнить их с породами, выведенными человеком. Нам было важно сравнить рисунки в пещере Шульган-Таш с другими изображениями лошадей каменного века», — пояснил руководитель программы «Образ лошади в искусстве первобытности», заведующий Музеем археологии Поволжья Павел Кузнецов.

Капова пещера или пещера Шульган-Таш — это одна из главных природных и исторических достопримечательностей Башкирии. В следующем году здесь планируется открыть музейный комплекс. Сейчас археологи, изучающие наскальные рисунки, делают это без вреда для памятника искусства: они фотографируют изображения, а затем изучают их по снимкам.