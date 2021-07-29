В Новосибирске показали уникальные кадры зарождения Академгородка

Киностудия «Азия-Фильм» опубликовала документальный фильм с архивными записями о зарождении новосибирского Академгородка. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Фильм долгое время хранился в архивах киностудии. Его сняли для ученых, которые должны были приехать в Академгородок из разных городов страны.

В фильме показаны старые кадры с историей зарождения Академгородка Новосибирска. Рабочие на пустых полях, на которых еще только предстоит возводить сибирский центр для ученых, и его первый житель – Михаил Лаврентьев. На видео также попал сам процесс строительства, которое не прекращалось даже зимой.

В фильм также включили съемку от 2007 года, на которой ученые делятся своими воспоминаниями о первых годах научного города. Все записи можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Азия-Фильм».