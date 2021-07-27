Российский телеканал начал съемки фильма о Дагестане

Телеканал «Россия 1» приступил к съемкам фильма, посвященному Республике Дагестан. Об этом сообщает «Дагестанская правда».

Речь идет о кинокартине, которую создадут в рамках цикла программы «Регионы России». По информации издания, творческая группа журналистов упомянутого телеканала приехала в Дагестан во вторник, 27 июля.

Они планируют посетить знаменитые достопримечательности в разных местностях республики. В их число входят Сулакский каньон, крепость Нарын-кала, а также Чиркейское водохранилище.

Известно, что съемки будут проходить с 28 июля по 1 августа.

Ранее в июле россияне назвали природные достопримечательности страны, которые они мечтают посетить больше всего — в топ-3 самых желанных мест вошли Камчатка, Алтай и озеро Байкал. Кроме того, многие россияне интересуются поездками в Карелию ради уникальной северной природы, в Дагестан, где расположен известный Сулакский каньон, а также на Кольский полуостров и Сахалин.