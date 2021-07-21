В Дагестане появится новая дорога от аэропорта к санаториям на берегу моря

В Республике Дагестан появится новая дорога, по которой туристы смогут добраться от аэропорта к местным санаториям на берегу моря. Об этом сообщает «Лезги газет».

Строительство ведется под руководством нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Известно, что протяженность трассы составит примерно четыре километра. Помимо этого, на ней возведут мост длиной 100 метров.

Отмечается, что новая дорога снизит нагрузку на существующий маршрут и позволит гостям и жителям республики быстро добираться до побережья, на котором расположены турбазы, такие как «Каспий», «Чайка», «Парус» и другие места отдыха.

Основные работы начнутся в текущем году, открытие дороги запланировано на сентябрь 2022 года.

Ранее в июле стало известно, что в труднодоступных районах Тувы построят пять автомобильных мостов. Строительством занимаются специалисты инженерных войск Центрального военного округа. Известно, что в процессе задействовано около 100 человек.