В труднодоступных районах Тувы построят пять автомобильных мостов

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа начали строить автомобильные мосты в труднодоступных районах Республики Тува. Об этом сообщает «Росинформбюро».

Всего планируется возвести пять мостов. Три автомобильные переправы длиной 80 метров проложат через реку Моген-Бурен, еще две длиной до 20 метров — через реку Чыргакы.

На подготовительном этапе военнослужащие провели расчистку прибрежной зоны, подготовку насыпи и оборудование подъездных путей. Известно, что в процессе задействовано около 100 человек и более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеров, экскаваторов и автокранов.

Согласно материалу, при возведении конструкций через реки военные используют фермы тяжелых мостов МТ-55. Их в разобранном виде доставит в нужное место вертолет Ми-26 бригады армейской авиации ЦВО.

В июне шаманы Тувы позвали жителей республики на обряд привлечения благополучия. Обряд будет открытым, и его смогут посетить жители республики. Мероприятие является первой благотворительной акцией, организуемой объединением шаманов «Тос-Карак», которые открыли одноименный благотворительный фонд.