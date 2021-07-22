В Дагестане прошел арт-симпозиум с участием российских художников

На Сулакском каньоне в Дагестане состоялся международный арт-симпозиум «Каньон» с участием российских художников. Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».

Мероприятие прошло с 15 по 21 июля под руководством Халила Халилова. Туда приехали участники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Владикавказа, Элисты и разных уголков Дагестана. Они проживали и создавали свои работы в Чиркейском водохранилище. При этом из-за пандемии коронавируса не все приглашенные гости смогли посетить симпозиум.

Отмечается, что за четыре дня посетители «Каньона» написали более 30 полотен. При создании своих творений они вдохновлялись видами Сулакского каньона, Гунибского и Шамильского районов.

Мероприятие завершат выставкой, в которую войдут работы приглашенных художников. Экспозиции будут доступны в Махачкале и в Москве.