В Хабаровске сняли мини-фильм о жизни мигрантов

В Хабаровске сняли трехминутный мини-фильм про жизнь мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщает АМУРПРЕСС.

Согласно сценарию, герой фильмы прилетает на Дальний Восток из Таджикистана, чтобы учиться на дорожника. Он ищет подработку и устраивается на работу в такси, однако у молодого человека возникают «трудности перевода». Тут ему помогает просветительский проект «Голос улиц для мигрантов», в рамках которого рассказывается об истории улиц Хабаровска на таджикском, узбекском и киргизском языках.

По словам инициатора проекта Алексея Елаша, «Голос улиц для мигрантов» — первый опыт адаптации проекта «Голос улиц» под конкретные прикладные цели, в данном случае — под задачи вовлечения трудовых мигрантов в социокультурное пространство России. «Специально для этого мы перевели тексты и аудио-подкасты об истории хабаровских улиц на языки народов Средней Азии — киргизский, таджикский, узбекский. Теперь мультиязычный контент о 20 улицах доступен для жителей Хабаровска», — отметил он.

В съемках фильма приняли участие представители таджикской и узбекской диаспор. Главную роль сыграл студент Тихоокеанского государственного университета Сафаралии Сатторзода.