В Хабаровске состоялось открытие праздника «Дни армянской культуры»

Мероприятия, приуроченные к празднику «Дни армянской культуры», прошли в Хабаровске. Об этом сообщает местный портал «6 ТВ».

Открытие фестиваля началось с концертной программы, посвященной 100-летию со дня рождения российского и армянского композитора Арно Бабаджаняна. Отмечается, что музыканты исполнили на сцене несколько его композиций.

Помимо этого, гости получили возможность посетить выставку под названием «Хабаровские армяне: Листья и Корни» фотографов Светланы Тикановой и Альбины Черных. В программу праздника также вошли различные мастер-классы, например, урок по изготовлению национальных кукол, проведенный Сусанной Тароян.

В первый день фестиваля всем посетителям подарили по несколько абрикосов, доставленных в Хабаровск из Армении. По мнению гостей, проведение подобных праздников объединяет людей и способствует улучшению настроения жителей города.

Ранее в июле стало известно, что в Тульской области впервые пройдет международный фестиваль кинокомедий — мероприятие состоится с 5 по 11 сентября 2021 года. На 19 площадках покажут российские и зарубежные комедии последних двух лет, картины для семейного просмотра, а также анимационные фильмы.