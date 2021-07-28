На черноморском побережье завершились съемки российского фильма «Гардемарины»

На черноморском побережье Крыма завершились съемки пятой части российского фильма «Гардемарины 1787. Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера картины Светлану Дружинину.

На протяжении нескольких месяцев в своем Instagram она выкладывала моменты с площадок, фотографии актеров в костюмах и морские пейзажи из Крыма, где проходил весь съемочный процесс.

В последний съемочный день команда решила отметить окончание проекта фейерверком. Запись появилась на станице режиссера, также она выложила видео.

В ролике заметно Дружинину с громкоговорителем. В него она торжественно объявила о завершении «сложного этапа» работы над картиной, а также поблагодарила съемочную группу. «Простите, если кого-то могла обидеть. Не держите на меня зла. Я вас всех очень люблю! Ура!» — заявила она, а вся команда ее поддержала.

В серии снимков также есть фотография большого торта. На нем написаны слова «стоп, снято» и дата — 24.07.2021. На десерте также изобразили фотографии актеров, снятые в течение съемок киноленты.

Премьера первого фильма «Гардемарины, вперед!» состоялась в январе 1988 года. Затем вторая картина из цикла вышла в 1991-м. Ее называли «Виват, гардемарины!». В 1992-м зрители смогли посмотреть третью часть киноистории. По данным РИА Новости, четвертая и пятая части должны выйти в 2022-м.

Ранее стало известно, что режиссер и театральный постановщик Михаил Цитриняк снимет в Пятигорске фильм по мотивам повести Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».