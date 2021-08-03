На кургане в Омской области нашли следы древнего жертвоприношения

В Горьковском районе Омской области нашли останки животных, которые могли использоваться для жертвоприношения богам. Об этом пишет издание Om1.ru со ссылкой на региональный музей археологии и этнографии.

Там уточнили, что целью раскопок, в ходе которого нашли следы древнего жертвоприношения, были поиски человеческих скелетов. Это нужно для изучения живших на этой земле племен. Исследования представлены одномогильным курганом диаметром 18 метров, вокруг которого расположен ров.

По словам ведущего научного сотрудника музея Светланы Шараповой, найденные животные могли быть подношением богам, однако точно это подтвердить нельзя, поскольку письменных источников нет. Также она отметила, что через раскопки на курганах можно исследовать только часть отражающих мировоззрения древних людей.

Проведение раскопок осложняется еще и тем, что погребения сильно пострадали от грабителей много лет назад. В частности, археологи нашли деревянные конструкции, перекрывающие центральное захоронение.

Ранее российские археологи нашли останки мамонтов и предметы быта возрастом несколько тысяч лет в селе Хотылево, расположенном под Брянском. На этом месте, в бассейне реки Десна, находится стоянка эпохи палеолита. Ученые из экспедиции намерены подтвердить версию, что территория когда-то была освоена людьми.