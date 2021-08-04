В Калининградской области восстановили бывшую немецкую усадьбу Фухсберг в поселке Холмогоровка. Строение датируется XIX веком, в 1945 году в нем размещался командно-наблюдательный пункт 43-й армии. Об этом сообщает «Российская газета»

Отмечается, что подрядчики восстановили кровлю здания, расчистили ее от кустарников, установили защитные конструкции на окна, а также вынесли из усадьбы 70 тонн строительного мусора. Впереди здание ждет капитальная реконструкция.

После войны в здании расположился музей-мемориал. Однако со временем строение ветшало, а денег на ремонт у музея не было.

В 2017 году усадьбу выставили на продажу с условием сохранения культурно-исторического назначения. То есть, в последующем она должна будет использоваться как музей Великой Отечественной войны. Однако инвесторов, желающих вложиться в реконструкцию, не нашлось.

Спустя три года ветхое здание передали в собственность региональному Центру молодежи. В усадьбе предложили разместить центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Накануне сообщалось, что в Ижевске до конца 2021 года отреставрируют Дом купца Охизина. Здание, расположенное на улице Пастухова, является объектом культурного наследия, и в нем расположена Детская школа искусств.