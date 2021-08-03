В Ижевске отреставрируют Дом купца Охизина

В Ижевске до конца 2021 года отреставрируют Дом купца Охизина. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Здание, расположенное на улице Пастухова, является объектом культурного наследия, и в нем расположена Детская школа искусств. Отмечается, что учреждение сможет расширить свои площади и принимать больше воспитанников. Помимо учебных кабинетов в обновленном здании построят еще один концертный зал.

Кроме того, планируется ремонт помещений в школе искусств номер 1 на улице Горького, которая также является объектом культурного наследия. Отмечается, что на данный момент идут подготовительные работы. Оба объекта суммарно обойдутся бюджету города в 70 миллионов рублей.

В июле стало известно, что знаменитое здание поволжского завода отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода. Губернатор области Глеб Никитин отметил, что внешний вид объекта на улице Красная Слобода «преобразился» благодаря комплексным реставрационным работам собственника здания.

