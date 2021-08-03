В Смоленском музее-заповеднике отреставрируют картину «Соколиная охота», которая, как предполагается, была написана в XIX веке князем Алексеем Куракиным. Об этом сообщает издание «Смотрим».

Отмечается, что в учреждении уже приступили к работам. Они займут не менее трех недель, так как полотно сохранилось на 60 процентов.

Картина, которая ранее украшала усадьбу Куракиных в Степановском-Волосове Тверской губернии, была обнаружена благодаря меценату и исследователю наследия Куракиных Сергею Васильеву. Кроме того, ему помогали смоленские музейщики.

«Соколиная охота» является одной из самых больших работ Смоленского музея, поэтому для работы с ней реставратору масляной живописи Ольге Пигасовой приходится использовать лестницу. В настоящее время она занимается укреплением красочного слоя с обратной стороны полотна. «Наносится клей в очень теплом состоянии, чтобы он прошел через холст к грунту. Потом через фторопластовую пленку он еще раз прогревается для соединения с грунтом», — рассказала о процессе Пигасова.

Впереди специалистов ждет покрытие лаком, реконструкция живописи в местах утрат. Реставрация трехметровой картины будет происходить при помощи мощного микроскопа, подаренного музея.