В Севастополе впервые покажут полотна Айвазовского

В Севастополе впервые покажут полотна художника Ивана Айвазовского. Художественная выставка, получившая название «Айвазовский в Севастополе», откроется 5 июля, рассказали в пресс-службе Министерства культуры.

В ведомстве уточнили, что гости и жители полуострова смогут ознакомиться с самыми известными работами художника. Согласно предварительным планам, экспозиция будет разделена на три тематические зоны, которые расскажут о жизни Айвазовского, его связи с флотом, а также участии в особытиях первой обороны Севастополя.

В частности, первую зону посвятят ключевым событиям жизни художника, а также его творчеству на крымской земле до и после войны. Второй зал раскроет связь Айвазовского с русским военно-морским флотом и флотоводцами-героями Крымской войны. Наконец, третий зал проиллюстрирует участие Ивана Айвазовского в событиях обороны Севастополя. Будут также продемонстрированы работы художника на тему Крымской войны.

В подготовке выставки, которая стартует 5 июля и продлится до конца октября, участвовали сразу три музея — речь идет о Музее героической обороны и освобождения Севастополя, Феодосийской картинной галерее им. И. К. Айвазовского и Российской государственной художественной галерее.

В министерстве акцентировали внимание на том, что полотна Айвазовского крайне редко вывозят за пределы Феодосии. Исключение было сделано во время эвакуации в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также при организации выставочных проектов в Русском музее и Третьяковской галерее, посвященных 200-летию художника.

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