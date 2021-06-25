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Упавшая со стены в частном доме картина оказалась утерянным полотном Рембрандта

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Изображение: фрагмент картины Рембрандта Харменс ван Рейна «Поклонение волхвов» / gallerix.ru

Утерянная картина Рембрандта нашлась после того, как она была отправлена на реставрацию после падения со стены в частном доме в Италии. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В Итальянском фонде культурного наследия заявили, что картина «Поклонение волхвов» была написана известным художником Рембрандтом Харменсом ван Рейном около 1632-1633 годов.

Она считалась одним из утерянных произведений художника до тех пор, пока не упала со стены в загородном доме в римской провинции в 2016 году и была направлена реставратору Антонелле Ди Франческо (Antonella Di Francesco).

Реставратор заявила, что картина была затемнена старым лаком, но во время очистки и реставрации стало ясно, что это «Поклонение волхвов».

Картину изучила международная группа экспертов на симпозиуме во Французской Академии искусств на вилле Медичи в Риме. Они подтвердили, что это давно утерянное полотно работы Рембрандта.

Президент Итальянского фонда культурного наследия Гидо Таларико (Guido Talarico) заявил, что в настоящее время картина хранится у торговцев произведениями искусства, но семья не намерена продавать ее. Картина будет экспонироваться в музеях и галереях.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Тьюксбери, графство Глостершир, получила по наследству никому не нужную картину, которая оказалась музейной ценностью. Реставратор обнаружила, что это может быть ранний портрет короля Англии и Шотландии Карла II, который правил с 1660 по 1685 годы.

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