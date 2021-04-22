Никому не нужный полученный по наследству портрет оказался музейной ценностью

Жительница английского города Тьюксбери, графство Глостершир, получила по наследству никому не нужную картину, которая оказалась музейной ценностью. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

32-летняя Лиз Велла (Liz Vella) получила по наследству от бабушки и дедушки портрет, который все ее детство висел в столовой у них дома и оказался музейной ценностью. Женщина рассказала, что в семье изображенного на картине человека фамильярно называли «Чарли Бой».

«Взрослые шутили, что он наблюдает за нами, поэтому мы должны слушаться их. Моя сестра боялась его, а меня он завораживал. Когда все отказались забрать портрет себе, я сказала, что возьму его», — рассказала она.

Когда семилетний сын англичанки Дилан (Dylan) начал интересоваться историей, он предложил матери отдать картину в шоу телеканала BBC, посвященное реставрации старых вещей.

Реставратор Лючия Скалиси (Lucia Scalisi) обнаружила, что это может быть ранний портрет короля Англии и Шотландии Карла II, который правил с 1660 по 1685 годы. По ее оценкам, картину написали около 350 лет назад. Специалист аккуратно отреставрировала портрет.

«Мы не знали, что этой картине столько лет. Мой дедушка думал, что это репродукция викторианских времен. Мы и не представляли, какую ценность имеет этот портрет. Думаю, нужно провести его оценку в страховых целях», — заявила англичанка. Она пояснила, что никогда не стала бы продавать музейную ценность и намерена передать ее сыну.

Ранее сообщалось, что картину, которую пытались продать за 1,5 тысячи евро, сочли потерянным шедевром Караваджо, стоящим десятки миллионов евро. Лондонские арт-дилеры предположили, что истинным автором картины был итальянский художник XVII века, считающийся одним из крупнейших мастеров барокко.