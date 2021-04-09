Шедевр за миллиарды рублей по ошибке попытались продать в 30 тысяч раз дешевле

Картину, которую пытались продать за 1,5 тысячи евро, сочли потерянным шедевром Караваджо, стоящим десятки миллионов евро. Об этом сообщает New York Times.

В четверг, 8 апреля, испанский аукционный дом Ansorena планировал выставить на торги полотно, приписываемое неизвестному художнику из окружения испанского живописца XVII века Хосе де Риберы. Стартовая цена составляла 1,5 тысячи евро (138 тысяч рублей).

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Две недели назад о планируемых торгах узнали лондонские арт-дилеры Марко Воэна (Marco Voena) и Фабрицио Моретти (Fabrizio Moretti). Они предположили, что истинным автором картины был Караваджо — итальянский художник XVII века, считающийся одним из крупнейших мастеров барокко.

Сохранились сведения, что в ходе тайного состязания со знакомыми живописцами Караваджо написал картину по евангельскому сюжету о короновании Христа терновым венцом. Позднее его работа попала в Испанию, а затем была утеряна.

Воэна и Моретти побывали в Мадриде и лично осмотрели картину. После этого их подозрения лишь укрепились. Они убедились, что полотно соответствовало описаниям потерянного Караваджо в записях коллекционеров XVII века, а в роли Понтия Пилата был изображен человек, позировавший для другой картины Караваджо.

В понедельник, 5 апреля, о подозрениях арт-дилеров узнали в Национальном музее Прадо в Мадриде. Спустя два дня музей уведомил об этом министерство культуры Испании. В четверг испанские власти запретили вывоз картины из страны, после чего ее сняли с аукциона. Сейчас полотно изучают эксперты.

«Она может стоить около 100-150 миллионов евро (9,2 миллиарда — 13,8 миллиарда рублей), если продавать ее в частном порядке, и 50 миллионов евро (4,6 миллиарда рублей), если продать ее музею вроде Прадо», — цитирует The Guardian итальянского арт-критика Витторио Сгарби (Vittorio Sgarbi),

Ранее сообщалось, что сотрудница комиссионного магазина из американского города Китти-Хок, штат Северная Каролина, нашла среди поступившего в магазин товара картину Сальвадора Дали. Это оказалась акварель по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери.