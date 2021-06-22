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В День памяти и скорби «Единая Россия» зажгла огненные картины по всей стране

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Фото: пресс-служба ИК "Единой России" Пермского края

В День памяти и скорби представители «Единой России» вместе с активистами организации «Волонтеры Победы» зажгли 128 огненных картин войны по всей стране. Об этом сообщается на сайте партии.

«В первую очередь, мероприятия прошли в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Изображения на огненных картинах были напрямую связаны с регионом или городом проведения мероприятия», — рассказал заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Каждое из изображений символизирует вклад городов в Победу. Так, например, в Москве на Поклонной горе у Музея Победы более чем из пяти тысяч свечей создали изображение поста ПВО на крыше гостиницы «Москва» с фотографии 1941 года. Этой же ночью в парке «Зарядье» в память о погибших в годы войны зажгли почти 1,5 тысячи свечей.

Самую большую огненную картину создали в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле. На ней из 30 тысяч горящих свечей создали изображение медаль «За оборону Ленинграда».

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