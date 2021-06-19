Россия
 
Последние новости
В акватории Ялты запретили купаться
Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы за отказ в поцелуе арестовали
Раскрыта предварительная причина пожара на складе пиротехники в Москве
Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро
Президент Армении обратился к народу перед выборами в кризисной ситуации
Украина захотела бесплатно получить от Казахстана вакцину против коронавируса
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Тихановская анонсировала план подпольной борьбы с Лукашенко
В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов в лидеры «Единой России»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов Путина в лидеры «Единой России». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, опыт, накопленный командой коронавирусной больницы в Коммунарке, «может быть полезен на федеральном уровне». Он также рассказал, что принял решение дать согласие после утреннего звонка президента России Владимира Путина.

Ранее 19 июня Путин назвал свой топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия». Помимо Проценко, в него оказались включены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронт Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Тогда Путин заявил, что в федеральный список партии должны войти и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, «представляющие наиболее важные направления развития».

Ранее российский лидер заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму. «Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — сказал глава государства, добавив, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал свой топ кандидатов в лидеры «Единой России»
Путин призвал чувствовать людей сердцем
Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму