Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов в лидеры «Единой России»

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов Путина в лидеры «Единой России». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, опыт, накопленный командой коронавирусной больницы в Коммунарке, «может быть полезен на федеральном уровне». Он также рассказал, что принял решение дать согласие после утреннего звонка президента России Владимира Путина.

Ранее 19 июня Путин назвал свой топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия». Помимо Проценко, в него оказались включены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронт Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Тогда Путин заявил, что в федеральный список партии должны войти и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, «представляющие наиболее важные направления развития».

Ранее российский лидер заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму. «Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — сказал глава государства, добавив, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.