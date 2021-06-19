Путин назвал свой топ кандидатов в лидеры «Единой России»

Президент России Владимир Путин назвал свой топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия», включив в него главу Минобороны Сергея Шойгу, главу МИД России Сергея Лаврова, а также возглавляющего больницу в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в список вошли сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Ранее российский лидер заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму. «Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — сказал глава государства, добавив, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.