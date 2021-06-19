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Путин призвал объединить усилия для повышения дохода россиян

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти должны максимально объединить свои усилия, чтобы к 2026 году повысить уровень дохода россиян и снизить уровень бедности в стране. К этому призвал президент России Владимир Путин, выступая на на пленарном заседании ХХ съезда «Единой России». Его цитирует РИА Новости.

Особое внимание должно быть уделено положению семей с детьми, подчеркнул глава государства. «В целом наша задача — существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», — пояснил он.

Ранее в июне стало известно, что медианная зарплата в 2020 году выросла в России на 6,4 процента, до 32 422 рублей. В 2019 году показатель составлял 30 458 рублей.

В мае президент Путин пообещал повысить доходы россиян. Он подчеркнул, что это приоритетная задача для всех уровней власти. Одной из мер, которая поспособствует решению задачи, глава государства назвал увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч.

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