В России выросла медианная зарплата

Медианная зарплата в 2020 году выросла в России на 6,4 процента, до 32 422 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году показатель составлял 30 458 рублей.

В 2019 году Росстат проводил масштабное исследование зарплат в России, согласно которому медианная зарплата составила 34 335 рублей, однако оно охватывало только граждан, работающих на крупных и средних предприятиях.

Новые данные представлены на основе информации Пенсионного фонда России, где учитываются сведения о доходе всех наемных работников, а не только сотрудников крупных и средних компаний, пояснили в Росстате.

Ранее сообщалось, что в России на 65 процентов вырос спрос на сотрудников без опыта в прошлом году. Лидером по востребованности оказалась сфера «Строительство» (18 процентов), потом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (по 17 процентов).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрек гражданам во всех странах мира раздачу денег просто так, в виде безусловного базового дохода в будущем. По его словам, все государства будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам. Он отметил, что минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно.