Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве (с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц) в январе стала профессия зубного техника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Большую зарплату предлагают и репетитору по английскому языку — до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества занятий. Мастеру по ремонту квартир предлагают зарплату от 160 тысяч рублей В его обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические работы.

В пятерке эксперты также назвали вакансию ведущего бизнес-аналитика, который может получать 150-200 тысяч рублей. Также высокие зарплаты работодатели предлагают IT-специалистам, им готовы платить от 150 тысяч рублей. Сотрудник должен оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта.

Ранее стало известно, что каждый восьмой россиянин (13 процентов) считает, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной специальностью в 2021 году.