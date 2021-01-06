Раскрыты экономические ожидания россиян от 2021 года

Большинство россиян не рассчитывают на экономическое процветание в 2021 году и опасаются проблем в этой сфере. Ожидания соотечественников раскрыли в исследовании Gallup International, опубликованном РБК.

В ходе опроса 47 процентов граждан признались, что ожидают экономических проблем, еще 40 сочли, что год не будет отличаться от предыдущего. Надежду на экономическое процветание высказали лишь 6 процентов респондентов, еще 8 затруднились дать ответ.

Авторы исследования отметили, что индекс экономической надежды соотечественников в 2020 году составил минус 41 процентный пункт, что эквивалентно показателю, зарегистрированному в 1998 году. Отмечается, что рекордно низкий индекс наблюдался в 2013 году — тогда он составлял минус 43 процентных пункта. Самый же высокий показатель зафиксировали в 2006 году, он составил плюс девять процентных пунктов.

Общий индекс экономической надежды среди жителей планеты по итогам проведенного исследования составил минус 21 процентный пункт: веру в процветание в 2021 году выразили 25 процентов опрошенных. При этом наиболее оптимистично высказались в Нигерии, Азербайджане и Вьетнаме. Пессимистичнее всех оказались настроены граждане Великобритании, Болгарии и Италии.

Глобальный опрос Gallup International проводился с ноября по декабрь 2020 года, в исследовании приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира.

Ранее представители сервиса «Работа.ру» раскрыли желаемый размер зарплаты россиян в 2021 году. Выяснилось, что в среднем соотечественники хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, однако в зависимости от региона размер желаемой зарплаты меняется.