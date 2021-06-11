Россияне назвали необходимый для финансовой независимости доход

Большинству россиян для финансовой независимости необходим ежемесячный доход в среднем в 74,9 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования СК «Сбербанк страхование жизни».

Главным критерием самодостаточности 82 процента респондентов назвали достойную зарплату. Больше всего требуется москвичам — 104 тысячи рублей в месяц. За ними следуют жители Санкт-Петербурга (98,5 тысяч рублей) и Владивостока (92,7 тысяч рублей). Треть опрошенных заявили, что для достижения финансовой независимости важны накопления.

Участники исследования также описали самодостаточного человека. По их мнению, он достигает финансовой независимости в 26 лет, полностью себя обеспечивает (так считают 64 процента респондентов), имеет собственное жилье (55 процентов) и стабильную зарплату, позволяющую покрыть все потребности (49 процентов), много путешествует (32 процента) и может помогать родным (24 процента). Еще 15 процентов опрошенных заявили, что финансово независимый гражданин должен получать пассивный доход от инвестиций.

Отмечается, что почти две трети россиян считают, что их доход позволяет им быть финансово независимыми. Из них 74 процента проживают в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

Ранее россияне рассказали, за какой доход готовы сменить профессию, уехать в другой город или страну, отказаться от отпуска и взять на себя дополнительные обязанности.