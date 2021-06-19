Путин призвал чувствовать людей сердцем

Президент России Владимир Путин призвал не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин», — сказал глава государства.

По словам Путина, депутаты должны ставить интересы населения выше личных и стремиться помочь в каждой конкретной ситуации.

Ранее Путин заявил, что уверен в победе «Единой России» на выборах в Госдуму VIII созыва. По его словам, партия ставит перед собой задачу подтвердить лидерство. Он отметил, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.