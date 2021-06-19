Россия
 
Последние новости
Путин предложил новые льготы для семей с детьми
Путин назвал свой топ кандидатов в лидеры «Единой России»
Украина обвинила ДНР и ЛНР в стягивании танков к линии соприкосновения
Домогавшегося женщин экскурсовода задержали в российском городе
Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Олейник научил девушку-бойца UFC своему коронному приему
Лукашенко рассказал о «подпитке» антителами
Отец Черышева раскритиковал Головина
Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму
Названы самые опасные летом продукты
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин призвал чувствовать людей сердцем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания XX съезда партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин», — сказал глава государства.

По словам Путина, депутаты должны ставить интересы населения выше личных и стремиться помочь в каждой конкретной ситуации.

Ранее Путин заявил, что уверен в победе «Единой России» на выборах в Госдуму VIII созыва. По его словам, партия ставит перед собой задачу подтвердить лидерство. Он отметил, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил запустить специальную реабилитацию за 100 миллиардов рублей
Путин анонсировал запуск программы поддержки молодежной занятости
Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму