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Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму

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Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму. Такую позицию он высказал в ходе пленарного заседания XX съезда партии, передает РИА Новости.

«Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — сказал глава государства.

Путин отметил, что речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Как объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова, такое решение было принято из-за текущей эпидемиологической ситуации.

17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Она была избрана 18 сентября 2016 года, первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года.

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