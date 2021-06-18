Памфилова исключила голосование во дворах на выборах в Госдуму

Голосование во дворах на выборах в Госдуму применяться не будет. Это исключила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

По словам Памфиловой, в таком виде голосования нет необходимости.

«Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно», — заявила она.

ЦИК приняла решение проводить выборы в Госдуму VIII созыва с 17 по 19 сентября, это было сделано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. 17 июня президент Владимир Путин своим указом назначил дату выборов на 19 число.

17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Она была избрана 18 сентября 2016 года, первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года.