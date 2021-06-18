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Стали известны даты проведения выборов в Госдуму

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Выборы в Госдуму VIII созыва проведут с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

В постановлении ЦИК сказано, что все выборы или референдумы, назначенные на 19 сентября 2021 года, будут проводиться в несколько дней подряд.

Памфилова добавила, что решение проводить голосование не в один день принято с учетом нынешней ситуации и это будет безопасно и удобно, в первую очередь, для избирателей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом назначил дату выборов в Государственную Думу VIII созыва. 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу.

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