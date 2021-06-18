Россия
 
Последние новости
«Газпром» признал рекордную утечку газа
ООН предрекла миру новую пандемию
ЕС одобрил санкции против Белоруссии
Губернатор Подмосковья вакцинировался третий раз
Сурков допустил превращение Украины в конфедерацию
В США предложили пожить в особняке саудовского принца
Земфира подала иск против назвавшего ее наркоманкой Гришковца
Депутат Госдумы записал в TikTok проповедь о боге и геях
Сурков посоветовал Навальному избираться в бундестаг
В теории эволюции Дарвина обнаружили ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

ЦИК назвал число участвующих в выборах в Госдуму партий

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) назвали число политических партий, которые смогут принять участие в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.

Стать участниками голосования смогут 32 политические силы, 14 из которых не потребуется проходить процедуру сбора подписей, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Он уточнил, что обойтись без сбора подписей имеют право «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, Партия роста, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа».

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аскольд Запашный собрался выдвигаться в Госдуму
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах
Стали известны регионы с доступом к онлайн-голосованию на выборах в Госдуму