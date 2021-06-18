ЦИК назвал число участвующих в выборах в Госдуму партий

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) назвали число политических партий, которые смогут принять участие в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.

Стать участниками голосования смогут 32 политические силы, 14 из которых не потребуется проходить процедуру сбора подписей, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Он уточнил, что обойтись без сбора подписей имеют право «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров, Партия роста, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа».

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.