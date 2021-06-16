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Аскольд Запашный собрался выдвигаться в Госдуму

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Аскольд Запашный
Аскольд Запашный
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный
собрался баллотироваться в Госдуму, сообщает ТАСС.

Запашный планирует выдвигаться в законодательный орган от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии, рассказали два источника в партии.

Ожидается, что об участии Запашного в избирательной кампании объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия». Мероприятие запланировано на 18 июня в Тюмени.

С 2016 года Запашный является членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Он популяризирует цирк с животными, выступая за ответственную и грамотную дрессировку.

Ранее от партии «Справедливая Россия — За правду» захотел выдвигаться в Госдуму актер и кинорежиссер Владимир Меньшов. Отмечается, что он состоял в партии с момента ее основания. Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

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