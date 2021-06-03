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Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах — оскорбительны, они слишком серьезные, чтобы быть голословными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — сказал Песков.

Он добавил, что Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлем по вопросам проведения выборов.

Ранее в июне Зюганов заявил, что власти России «каждый день создают новые "живопырки" и новые партии», а вместо диалога «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». По его мнению, в условиях кризиса и санкций — это глупая и провокационная политика.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы в единый день голосования 19 сентября.

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