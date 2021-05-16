Зюганов сравнил выплаты гражданам в пандемию в России и на Западе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выплаты россиянам во время пандемии коронавируса были недостаточны. По словам лидера коммунистов, за рубежом на поддержку граждан власти потратили больше средств, чем в России. Об этом сообщает URA.RU

Зюганов возмутился тем, что выплаты полагались только льготникам и семьям с детьми, а «обычные граждане за ковидный год не получили ни рубля поддержки». Политик сравнил выплаты в России с выплатами в других странах — так, в США каждый гражданин получил 1200 долларов, в Японии — 830 долларов, а во Франции были отменены все коммунальные платежи.

Зюганов заявил, что для того, чтобы справиться с инфляцией, государство должно регулировать цены и поддерживать производство и граждан. Он сообщил, что для этого потребуется программа комплексных мер в размере 33 миллионов рублей. По мнению лидера КПРФ, у страны эти деньги есть.

Ранее, в апреле, Зюганов заявил, что в тяжелый экономический период необходимо «временно освободить граждан от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам».