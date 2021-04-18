Зюганову припомнили отдых в кремлевском санатории после выборов 1996 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который летом 1996 года в упорном противостоянии проиграл во втором туре президентских выборов Борису Ельцину, уже спустя неделю отдыхал в санатории «Сочи», пребывая в хорошем настроении. Об этом в своем блоге на «Эхе Москвы» написал бывший зять первого президента постсоветской России Алексей Дьяченко.

«Он ходил на пляж, в столовую, в баньку и даже на танцы. Никаких видимых признаков депрессии не наблюдалось», — рассказал он.

Он подчеркнул, что Зюганов отказался оспаривать результаты выборов, хотя мог сделать это и получить власть в свои руки.

«Нельзя принудить человека стать президентом. Никакой избирком ничего не может делать, если кандидат сам признает себя проигравшим. И никто никогда не выйдет на улицу за кандидата, который сам не хочет быть победителем», — отметил бывший член семьи главы Ельцина.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.