Армения перенаправит поставки рыбы из России в Евросоюз

Папоян: Армения планирует перенаправить поставки рыбы из России в Евросоюз

Производители из Армении получили право поставлять рыбу и рыбную продукцию в страны Евросоюза. Об этом в видеообращении в социальных сетях заявил министр экономики республики Геворг Папоян, передает «Интерфакс».

По его словам, Ереван получил все необходимые разрешения и утвердил соответствующие процедуры. Таким образом, местные компании могут отправлять товар на новые рынки взамен потерянного российского.

Россельхознадзор в рамках кампании по запрету поставок армянских товаров, начавшейся на фоне подозрений Москвы относительно нежелательных геополитических устремлений партнера по ЕАЭС, потребовал от республики с начала июня остановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для России.

Массовые запреты начались с мая. Менее чем за месяц, помимо рыбы, был остановлен ввоз из Армении цветов, помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур, клубники, минеральной воды, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал помочь местным экспортерам перенаправить часть выпавших потоков в Европу. Власти ЕС подтвердили, что окажут всю необходимую помощь армянским сельхозпроизводителям для диверсификации экспортных потоков.

Между тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отрицает связь ухудшения отношений двух стран с массовыми запретами на поставки продовольствия. По его словам, кампания стала не более чем совпадением, а основана она на многолетних наблюдениях.