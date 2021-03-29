Народный депутат СССР назвал главную ошибку Ельцина

Выборы 1996 года можно назвать главной ошибкой первого президента России Бориса Ельцина, заявил в интервью RTVi бывший народный депутат Верховного совета СССР и депутат Госдумы первого созыва Аркадий Мурашев. Фильм с его участием опубликован на YouTube.

Мурашев рассказал, что Ельцин допустил ряд ошибок уже «под занавес» своего президентства. «Самая серьезная [ошибка], как я считаю, — это выборы 1996 года, когда фактически была похоронена избирательная система. Когда цель восторжествовала над средством, и ради того, чтобы избрать Ельцина президентом, была фактически уничтожена избирательная система, что мы потом и пожали в полной мере уже начиная с нулевых годов», — пояснил экс-депутат.

Ранее в марте политтехнолог Глеб Павловский в интервью «Ленте.ру» описал подробности победы Ельцина на выборах 1996 года. «Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом», — сказал он.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Занявший третье место в первом туре генерал Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Ельцин объявил об отставке с поста президента России 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.