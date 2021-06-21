Путин потребовал честных выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму необходимо провести открыто и честно, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. Такое требование выразил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва, передает РИА Новости.

По словам президента, важно, чтобы состав Госдумы VIII созыва объективно отражал волю людей и выбор граждан.

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону», — сказал он.

Ранее Путин заявил об уверенности в победе «Единой России» на выборах в Госдуму. По его словам, партия ставит перед собой высокую планку — подтверждение лидерства.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса.

17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Она была избрана 18 сентября 2016 года, первое пленарное заседание состоялось 5 октября того же года.