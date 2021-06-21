Россия
 
Последние новости
Кремль назвал ревакцинацию неизбежной
Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения
Двойные усы стали трендом у мужчин
Microsoft подтвердила слив Windows 11
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Мать восьмерых дочерей стала прапрапрабабушкой
На Крым обрушится новый шторм
Биткоину предсказали очередной антирекорд
Полунин высказался о свободе творчества и борьбе с системой
Матери погибших в Нагорном Карабахе солдат назвали Пашиняна богоизбранным
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка «Единой России»

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Выбор лидеров списка «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму обусловлен их авторитетом и необходимостью ротации, а не низкими оценками работы руководителей партии. Так это объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 21 июня, РИА Новости.

«Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку», — сказал Песков

Ранее на съезде «Единой Россия», который состоялся 19 июня, был утвержден список на выборы в нижнюю палату парламента, представленный президентом страны Владимиром Путиным. Его возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Государственную думу состоятся в единый день голосования 19 сентября.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Политолог оценил предложенную Путиным федеральную часть списка «Единой России»
Проценко объяснил свое включение в топ кандидатов в лидеры «Единой России»
Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение Проценко в Госдуму