В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка «Единой России»

Выбор лидеров списка «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму обусловлен их авторитетом и необходимостью ротации, а не низкими оценками работы руководителей партии. Так это объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 21 июня, РИА Новости.

«Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько, мы понимаем, это получает поддержку», — сказал Песков

Ранее на съезде «Единой Россия», который состоялся 19 июня, был утвержден список на выборы в нижнюю палату парламента, представленный президентом страны Владимиром Путиным. Его возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Государственную думу состоятся в единый день голосования 19 сентября.