Политолог оценил предложенную Путиным федеральную часть списка «Единой России»

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев оценил федеральную часть списка «Единой России». Об этом он рассказал ТАСС.

Он указал, что предложенная президентом России Владимиром Путиным пятерка кандидатов в лидеры партии максимально точно отражает запросы граждан на увеличение мер социальной защиты, поддержку семьи, материнства и детства, улучшение качества здравоохранения и образования. «Два самых популярных министра, символ медицины и борьбы с пандемией, символ защиты детей, человек, представляющий образ будущего. Это команда профессионалов, уже добившихся реальных успехов», — отметил эксперт.

19 июня Путин назвал свой топ-5 кандидатов избирательного списка партии «Единая Россия». В него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, главный врач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко и уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Тогда Путин заявил, что в федеральный список партии должны войти и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, «представляющие наиболее важные направления развития».

Позднее Проценко заявил, что дал согласие на включение в список Путина, поскольку считает, что опыт, накопленный командой коронавирусной больницы в Коммунарке, «может быть полезен на федеральном уровне».