В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

Полиция Греции нашла украденные в 2012 году из Национальной галереи картины художников Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Об этом сообщает греческое издание «Прото Тема».

Речь идет о произведениях «Женская голова» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана. «Ветряная мельница» была создана Мондрианом в 1908 году, а картина Пикассо была написана в 1939 году. Отмечается, что на обратной стороне холста испанского абстракциониста есть рукописное посвящение автора греческому народу за вклад в борьбе с нацизмом. Стоимость данного полотна достигает 20 миллионов евро (около 1,7 миллиарда рублей).

Обе картины были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт. В СМИ это называли «кражей века». В поиске полотен участвовала Национальная разведывательная служба.

На данный момент известно, что по делу о краже произведений искусства задержан 49-летний гражданин Греции. Сотрудники правоохранительных органов помешали ему вывезти полотна за границу для продажи на черном рынке.

В мае этого года сообщалось, что картину художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 103 миллиона долларов (7,6 миллиарда рублей). Отмечалось, что это был одним из топовых лотов аукциона.